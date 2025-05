I numeri di Espanyol-Barcellona: dominio storico dei blaugrana

Un punto che regalerebbe il titolo al Barça e la salvezza ai biancoblu: il Derby però, può sempre regalare emozioni

Massimiliano Guerra Redattore 14 maggio 2025 (modifica il 14 maggio 2025 | 09:01)

Espanyol-Barcellona si preannuncia come uno degli appuntamenti più significativi della stagione calcistica spagnola. Non solo per la storica rivalità tra le due squadre catalane ma anche perché i blaugrana potrebbero conquistare matematicamente il titolo della Liga proprio sul campo dei cugini. Dall'altra parte l'Espanyol con un pareggio sarebbe matematicamente salvo.

Espanyol-Barcellona: un solo punto per la gloria — Il Barcellonaguida attualmente la classifica con un vantaggio di quattro punti sul Real Madrid. Una vittoria nel derby garantirebbe matematicamente il titolo ai blaugrana, indipendentemente dal risultato del Real Madrid contro il Mallorca. In caso di pareggio, il Barcellona potrebbe comunque festeggiare il titolo se il Real Madrid non dovesse vincere la sua partita. Questo scenario richiama alla mente il precedente del 14 maggio 2023, quando il Barcellona vinse 4-2 in casa dell’Espanyol, assicurandosi il titolo e provocando una reazione accesa dei tifosi locali, culminata in un'invasione di campo che interruppe i festeggiamenti dei blaugrana.

Dominio blaugrana nel derby — Storicamente, il Barcellona ha dominato il "Derbi Barceloní". Su 215 incontri ufficiali disputati fino alla stagione 2024-2025, i blaugrana hanno ottenuto 125 vittorie, pari al 58% delle partite. L’Espanyol ha vinto 44 volte, mentre 46 incontri sono terminati in parità. L'ultima vittoria dell’Espanyol in casa del Barcellona risale al 2009, sottolineando la difficoltà dei biancoblu nel superare i rivali cittadini sul loro terreno.

I migliori marcatori nella storia del Derbi Barceloní — Lionel Messi è il miglior marcatore assoluto nella storia del Derbi Barceloní, con 25 gol segnati contro l’Espanyol. Seguono Josep Escolà e César Rodríguez con 21 gol, Juan Manuel Asensi con 20, e Luis Suárez con 15 reti. Per quanto riguarda l’Espanyol, il miglior realizzatore è Rafael Marañón con 17 gol. Degno di nota anche Julián Arcas, autore di due reti nella storica vittoria per 6-0 contro il Barcellona, e tra i migliori marcatori di sempre del club.

Una sfida carica di significato — Il derby di giovedì non sarà solo una questione di punti ma rappresenterà anche un momento di forte valenza simbolica. Per il Barcellona, vincere il titolo in casa dell’Espanyol significherebbe affermare ancora una volta la propria supremazia cittadina. Per l’Espanyol, invece, si tratta di un'occasione per ostacolare i festeggiamenti dei rivali e compiere un passo decisivo verso la salvezza. Un pareggio o una vittoria contro i blaugrana, infatti, sarebbero risultati preziosi nella lotta per rimanere in Primera División.