Southend United, i tifosi sistemano lo stadio: atto d’amore per salvare la propria squadra

La cattiva gestione del presidente Ron Martin, tra debiti, tasse non pagate e stipendi a mesi alterni, sta mettendo a repentaglio il futuro del Southend United, club militante in National League. L'iniziativa dei tifosi è da applausi...

Sergio Pace Redattore

Al lavoro per salvare il Southend United. I tifosi dei "Shrimpers" ("i gamberetti") si sono rimboccati le maniche mettendosi al lavoro per sistemare lo stadio della loro squadra, il Roots Hall (capienza 12.392 spettatori). Siamo a Southend-on-Sea, Essex (contea dell'Inghilterra orientale). Qui i tifosi si sono mossi in prima persona per garantire un futuro al Southend...

Il Southend rischia l'esclusione dalla National League

Un cattiva gestione societaria sta mettendo a repentaglio le sorti del Southend United. La squadra, classificatasi all'ottavo posto la scorsa stagione in National League a ridosso della zona playoff, rischia l'esclusione dal prossimo campionato.

Il motivo è presto detto. La gestione del presidente Ron Martin è stato un vero disastro, tra debiti enormi (2,5 milioni di sterline) e tasse non pagate (275 mila sterline). Una società che è sempre più sull'orlo della bancarotta. Una situazione difficile da vivere per chi ha a cuore le sorti del Southend. La proprietà non è in grado di stipendiare allenatore, giocatori e staff con la dovuta regolarità. Ma il problema più impellente da risolvere è il Roots Hall, la casa del Southend United.

I tifosi sistemano lo stadio per salvare il club

Nel corso degli anni il Roots Hall non è stato curato e versa in uno stato pietoso. Proprio lo stadio è il problema principale da risolvere in casa Southend. In settimana sono previsti vari controlli di sicurezza e chiaramente devono essere superati. Se così non fosse, il club potrebbe vedersi costretto a fermare la propria attività e, quindi, a non disputare le gare casalinghe a Roots Hall.

Questa situazione al limite ha portato i tifosi del Southend a rimboccarsi le maniche e ad intervenire prontamente. In 165 si sono dati appuntamento presso lo stadio lo scorso fine settimana con un solo e grande scopo: sistemare lo stadio in vista dei controlli di sicurezza. Un gesto di profondo amore verso la propria squadra del cuore. Tutti, giovani, bambini e anziani, hanno deciso di dare il proprio contributo per salvare il Southend. Con grande orgoglio i tifosi "Seasiders" stanno tentando l'impossibile per garantire un futuro tranquillo al club.