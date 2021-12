I tifosi del Fenerbahce chiedono le dimissioni del presidente dopo il derby con il Beşiktaş

Il Fenerbahce era avanti in classifica e favorito ma il derby...

I tifosi del Fenerbahçe hanno protestato contro la loro dirigenza per il pareggio in casa nel derby e hanno invitato proprio Ali Koç a dimettersi. L'allenatore portoghese della squadra, Vitor Pereira, ha detto che le proteste erano normali ma “il presidente non meritava una reazione del genere”. “Abbiamo fatto di tutto per vincere. Continueremo a combattere. Quando le cose vanno male, queste reazioni sono normali. Questo è il calcio; a volte le cose non vanno come previsto”, ha concluso Pereira.