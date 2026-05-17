L'Eredivisie è giunta al termine, rilasciando tutti i suoi verdetti. L'Ajax chiude al quinto posto e dovrà passare dai playoff per tenersi l'Europa.
Caos in Ajax-Groningen, razzi e fuochi d'artificio al fischio di inizio: partita rinviata
Dopo 34 giornate, il campionato dell'Eredivisie si conclude con alcuni verdetti inattesi. Il PSV Eindhoven è ufficialmente Campione d'Olanda, mentre l'Ajax chiude addirittura dietro 4 formazioni, mettendo a repentaglio la qualificazione alle coppe europee.
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
Eredivisie, ecco i verdetti: PSV campione, Ajax a piccoLo 0-0 dell'Ajax sull'Heerenveen chiude mestamente la stagione dei Lancieri. Il campo, reso quasi impraticabile a causa della pioggia caduta copiosamente, non avrà di certo aiutato gli uomini di Oscar Garcia. Difatti, non avendo vinto le ultime 3 giornate di campionato, con due pareggi e un ko, non si è potuti andare oltre un desolante quinto posto. L'Ajax, che ha vinto ben 36 campionati, non è assolutamente abituato a chiudere così in basso la stagione.
Al contrario, ben più positiva è stata l'annata sportiva del PSV Eindhoven, in grado di segnare 101 reti nel suo campionato e vincendolo con diverse settimane d'anticipo. Il distacco sul Feyenoord secondo è addirittura di 19 punti. In Olanda, soltanto le prime due classificate accedono direttamente in Champions League, mentre la terza - la sorpresa Nijmegen - dovrà passare dai preliminari per provare a strappare la qualificazione all'Europa più grande.
Caricamento post Instagram...
Caricamento post Instagram...
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA