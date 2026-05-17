L'Eredivisie è giunta al termine, rilasciando tutti i suoi verdetti. L'Ajax chiude al quinto posto e dovrà passare dai playoff per tenersi l'Europa.

Francesco Lovino
ajax groningen

Caos in Ajax-Groningen, razzi e fuochi d'artificio al fischio di inizio: partita rinviata

Dopo 34 giornate, il campionato dell'Eredivisie si conclude con alcuni verdetti inattesi. Il PSV Eindhoven è ufficialmente Campione d'Olanda, mentre l'Ajax chiude addirittura dietro 4 formazioni, mettendo a repentaglio la qualificazione alle coppe europee.

Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

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AFC Ajax v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
AMSTERDAM, PAESI BASSI - 28 GENNAIO: Davy Klaassen dell'Ajax in azione durante la partita della Fase a Gironi MD8 della UEFA Champions League 2025/26 tra AFC Ajax e Olympiacos FC presso la Johan Cruijff Arena il 28 gennaio 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Eredivisie, ecco i verdetti: PSV campione, Ajax a picco

Lo 0-0 dell'Ajax sull'Heerenveen chiude mestamente la stagione dei Lancieri. Il campo, reso quasi impraticabile a causa della pioggia caduta copiosamente, non avrà di certo aiutato gli uomini di Oscar Garcia. Difatti, non avendo vinto le ultime 3 giornate di campionato, con due pareggi e un ko, non si è potuti andare oltre un desolante quinto posto. L'Ajax, che ha vinto ben 36 campionati, non è assolutamente abituato a chiudere così in basso la stagione.

Al contrario, ben più positiva è stata l'annata sportiva del PSV Eindhoven, in grado di segnare 101 reti nel suo campionato e vincendolo con diverse settimane d'anticipo. Il distacco sul Feyenoord secondo è addirittura di 19 punti. In Olanda, soltanto le prime due classificate accedono direttamente in Champions League, mentre la terza - la sorpresa Nijmegen - dovrà passare dai preliminari per provare a strappare la qualificazione all'Europa più grande.

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Il Twente, quarto in graduatoria, potrà disputare l'Europa League. E l'Ajax? I 56 punti conquistati potrebbero costare l'esclusione da ogni competizione europea. Difatti i Lancieri giocheranno un mini torneo a quattro squadre, assieme a Utrecht, Heerenveen e Groningen. Solo una di loro potrà, dopo semifinale e finale, accedere ai preliminari di Conference League. L'AZ Alkmaar, dal canto suo, accede direttamente alla League Phase di Europa League, avendo trionfato in Coppa d'Olanda, nonostante il settimo posto.

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Retrocedono direttamente Heracles e Breda, rispettivamente ultima e penultima forza del campionato. Il Volendam, invece, giocherà uno spareggio tra andata e ritorno col Willem per mantenere la categoria.

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