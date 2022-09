Icardi difende Torreira: parapiglia in area, espulso il portiere del Konyaspor

L’esordio in Turchia di Mauro Icardi non è di certo passato inosservato. E Non tanto per la sua prestazione. Mezz’ora di gioco per l’argentino che comunque non vuole di certo essere uno stuntman. Mette lo zampino nell’azione che porta all’autogol di Calvo (che deciderà il match in favore del Galatasaray, 2-1 il risultato finale) ma soprattutto a 5’ dal termine scatena il putiferio in area di rigore ospite.