Ighalo ricomincia dall’Arabia Saudita: dopo il prestito al Man Utd ecco la firma con l’Al Shabab

L'attaccante nigeriano dopo un anno poco fortunato riparte dall'Arabia Saudita dove lo aspetta Ever Banega...

Odion Ighalo è un vero e proprio giramondo. La prossima tappa è l'Arabia Saudita. L'attaccante nigeriano, 31 anni, dopo la sua parentesi al Manchester United, in prestito dallo Shanghai Shenhua, riparte dall'Al Shabab. L'ex Udinese e Cesena ha trovato un accordo fino al 2023 con la squadra saudita dove troverà come compagno d'avventura l'ex interista Ever Banega.