Ciò che accade sul terreno di gioco, spesso, non offre immagini edificanti. Gli episodi legati alla sfida tra Real Sociedad e Getafe sono destinati a far discutere a lungo, dopo una gara dal peso specifico elevato in chiave qualificazione alle competizioni europee, conclusa tra forti tensioni. L’atmosfera particolarmente accesa ha alimentato nuove polemiche, anche alla luce delle dichiarazioni di Juan Iglesias, che ha puntato il dito contro Mikel Oyarzabal accusandolo di aver rivolto presunti insulti alla sua compagna. Tra i due, inoltre, emergerebbero anche precedenti.

SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 18 GENNAIO: Mikel Oyarzabal della Real Sociedad celebra il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e FC Barcelona all'Estadio Anoeta il 18 gennaio 2026 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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Le accuse dopo Real Sociedad-Getafe

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Al triplice fischio della gara, terminata con il successo esterno per 1-0 del Getafe, l’esterno della formazione madrilena non ha nascosto il proprio disappunto. Nell’intervista a caldo, le sue parole hanno sorpreso, soprattutto quando è stato chiamato a commentare il nervosismo emerso nel finale concitato dell’incontro.ha espresso con fermezza il proprio punto di vista, puntando direttamente il dito contro ildella Real Sociedad, in un attacco chiaro e senza giri di parole.

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La rissa e gli insulti tra calciatori

Dopo il fischio finale della vittoria esterna del Getafe per 1-0, Juan Iglesias ha scelto di parlare senza filtri, alimentando ulteriormente le polemiche. L’esterno ha raccontato un episodio avvenuto nel finale di gara, accusando il capitano avversario Mikel Oyarzabal di aver rivolto presunti insulti a sua moglie, nascondendosi dietro la mano. Nelle sue dichiarazioni, il giocatore del Getafe ha criticato duramente anche l’atteggiamento dell’avversario, ritenendo inaccettabile il fatto che poi si presenti come esempio di correttezza e fair play. Iglesias ha sottolineato come, a suo dire, Oyarzabal non abbia avuto il coraggio di affrontarlo apertamente, preferendo un comportamento indiretto durante il momento più teso della partita.