Il Barcellona scalda il Clásico: un cartellone pubblicitario proprio di fianco al Bernabeu

Singolare trovata pubblicitaria da parte dei blaugrana, che hanno colorato la città di Madrid con un cartellone raffigurante la loro maglia. Nulla di strano, se non fosse proprio di fronte al Bernabeu…

Si accendono gli animi in vista del Clásico, supersfida in programma sabato sera alle ore 21.00, per un match che può davvero valere la Liga 2021. Ed ecco che il Barcellona ha pensato bene di scaldare la sfida con una geniale trovata di marketing: un cartellone riportante la scritta “Ganas de Clásico”, e la mano sullo scudo blaugrana, il tutto di fronte allo stadio Santiago Bernabeu.

Lo stadio, come noto, è in corso di ristrutturazione, ma il cartello non passerà certo inosservato. L’atmosfera in vista del prossimo match è già molto calda, nel mentre infatti è arrivato anche il messaggio di Roberto Carlos, a mettere pressioni sull’arbitro. Real-Barcellona è già iniziato.