Il Bayern Monaco investe in Uruguay: acquisito il Racing Montevideo di Cavenaghi

Il Racing de Montevideo entra a far parte di un gigante europeo come il Bayern Monaco. Questo quanto definito tra Fernando Cavenaghi, presidente e direttore sportivo del club da due anni e mezzo, e il gruppo di azionisti Red&Gold Football Group, una joint venture - accordo fra aziende per la realizzazione di un determinato progetto - tra FC Bayern Monaco e Los Angeles Football Club.

"Red&Gold Football è stata fondata nel marzo 2023 con l'obiettivo di sviluppare talenti internazionali per le prime squadre dell'FC Bayern München e del Los Angeles Football Club e per il calcio professionistico in generale. Siamo onorati di far parte di questo importante passo strategico in Sud America e consideriamo questo impegno storico per il calcio uruguaiano. La collaborazione prevede un regolare scambio di know-how e di filosofie di sviluppo giovanile tra Montevideo, Monaco e Los Angeles", si legge nel comunicato diramato da Red&Gold Football Group. Nella nota viene specificato che "saranno effettuati investimenti nelle infrastrutture del club per espandere e migliorare ulteriormente le basi esistenti".