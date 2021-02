Il Benfica perde il derby ma non la speranza: “Non ci arrendiamo, zero alibi per l’assenza di Jesus”

Senza Jorge Jesus in panchina e senza fortuna. Il Benfica sconfitto da un gol in pieno recupero nel derby contro lo Sporting Lisbona, prova ugualmente a guardare avanti

João de Deus, vice allenatore del Benfica, ha preso la parola dopo la sconfitta con lo Sporting Lisbona (0-1) , nel derby cittadino allo stadio Alvalade, per la 16esima giornata del campionato portoghese: "E' stata una partita equilibrata, non sempre ben giocata, che alla fine si è risolta quando noi non ci aspettavamo di perdere, e nemmeno lo Sporting si aspettava di vincere. E' stata una partita equilibrata tra due squadre competitive, abbiamo perso dopo il 90esimo minuto ed è la cosa che ci costa di più", ha detto João de Deus, che sostituisce Jorge Jesus in panchina.

Le altre dichiarazioni: "Dobbiamo continuare a lavorare. Non è finita per noi e continueremo a lavorare con lo stesso impegno. Miglioreremo e daremo tanta gioia ai nostri tifosi. Nove punti dal primo posto? Ci crediamo lo stesso. Finché possibile, crederemo sempre. In questo gruppo nessuno smette di credere finché tutte le possibilità non sono esaurite. Jorge Jesus, contagiato dal Covid-19 ci manca moltissimo, ma non ci nascondiamo dietro questo aspetto per giustificare nulla. È un leader carismatico che ha un grande potere sul gruppo. Essendone privato, il gruppo se ne risente".