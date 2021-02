Sporting, gol nel derby al 92′! Lisbona biancoverde, brutto colpo per il Benfica

Un gol di Nunes nel tempo di recupero (92esimo minuto) ha permesso alla capolista Sporting Lisbona di battere il Benfica (terzo in classifica) nel derby della capitale e consolidare il primo posto, nella 16esima giornata del campionato portoghese.

Tredicesima vittoria in 16 partite per lo Sporting Lisbona. Questa volta però la capolista, imbattuta, ha centrato il bersaglio grosso, vincendo 1-0 il derby contro il Benfica. La squadra di Ruben Amorim ha affrontato un Benfica reduce da molti casi Covid: primo tempo sostanzialmente equilibrato, con un Benfica particolarmente accorto in difesa.