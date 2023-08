Il Boca elimina il Racing nel derby argentino di Libertadores. E quella scarpa in campo…

Gli Xeneizes di Jorge Almiron approdano in semifinale dopo aver battuto ai rigori la formazione di Fernando Gago in un derby tutto argentino. Una scarpa gettata in campo ha catturato l'attenzione dei tifosi e sui social gli utenti si sono scatenati

Il Boca Juniors ha trionfato ai rigori nel derby argentino contro il Racing Club nel ritorno dei quarti di finale di Copa Libertadores. Dopo il doppio 0-0 nei tempi regolamentari, gli Xeneizes hanno battuto gli avversari 4-1 dagli 11 metri.

Il Boca avanza, Racing ko ai rigori

Un derby argentino risolto ai calci di rigore. Al Estadio Presidente Perón di Buenos Aires, come alla Bombonera una settimana fa, la sfida tra il Boca Juniors di Jorge Almiron e il Racing Club di Fernando Gago si è conclusa 0-0. Gli Xeneizes sono riusciti a conquistare la semifinale di Copa Libertadores grazie alla migliore precisione dal dischetto. La gara, infatti, è stata risolta ai calci di rigore.

Il Boca ha vinto 4-1 grazie all'apporto fondamentale di un trio di ex stelle del Manchester United davvero niente male. Per gli Xeneizes, infatti, sono andati a segno Cavani e Romero (oltre a Zeballos e Janson), mentre il numero 1 Sergio Romero, ex Sampdoria, è risultato decisivo respingendo i tentativi di Piovi e Sigali. Cavani e compagni affronteranno adesso il Palmeiras in semifinale per andare a caccia di un posto nella finale di Copa Libertadores.

Pol Fernández batte il corner, ma quella scarpa lì?

Verso la fine della partita è andato in scena un episodio che ha lasciato di stucco i tifosi presenti allo stadio e quelli seduti sul divano di casa. Il numero 8 del Boca Juniors, Pol Fernández, stava sistemando il pallone nella lunetta per battere un calcio d'angolo. A poca distanza, però, si è subito notata una presenza alquanto strana. Una scarpa era stata gettata in campo nei minuti precedenti. Sui social i commenti si sono sprecati: "Cosa sta succedendo qui?", "Questo è ciò che noi chiamiamo 'segni di scarpe'", "L'Argentina è pazza".

