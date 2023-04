Il Boca vede rosso, la media espulsioni è altissima: ben 12 nelle ultime 16 partite ufficiali

Anche un dato indicativo del nervosismo e della confusione che serpeggiano all'interno della squadra allenata da Jorge Almiron. Contro El Ciclón il Boca Juniors, che ha giocato dal 60' minuto in dieci, ha rischiato anche di rimanere in 9.

Precedentemente, nel pareggio per 0-0 nella gara di esordio in Copa Libertadores contro il Monagas in Venezuela, il Boca ha chiuso la partita in nove per le espulsioni di Bruno Valdez e Facundo Roncaglia.