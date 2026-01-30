Gli uomini di Vincenzo Italiano espugnano il Gradski Stadion, ma la squadra rossoblù non centra la qualificazione diretta gli ottavi di Europa League

Domenico Ciccarelli Redattore 30 gennaio - 09:08

Con carattere e determinazione il Bologna vince ad Israele con il Maccabi Tel Aviv per 0-3. La formazione rossoblù domina per tutta la gara e grazie alle reti di Jonathan Rowe. Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega ottiene il successo, ma non basta per staccare il pass diretto agli ottavi di Europa League. La formazione rossoblù, con i 15 punti collezionati dopo 8 giornate, dovrà vedersela ai play off contro Il Dinamo Zagabria o Brann.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, 0-3: la formazione rossoblù è ai play off — La formazione di Vincenzo Italiano mostra determinazione e personalità sin dai primi minuti della gara, gestendo il ritmo e creando diverse occasioni pericolose. La rete, infatti, del Bologna non tarda ad arrivare: al minuto 21', Riccardo Orsolini trova il tap in vincente che, però, viene annullato dopo un consulto con l'On-Field Review. Ma la squadra rossoblù non demorde e riesce a passare in vantaggio, questa volta regolarmente. È Jonathan Rowe a siglare l'1-0. L'inglese supera senza problemi il portiere del Maccabi Tel Aviv, Ofek Melika.

Si va negli spogliatoi con il vantaggio degli uomini di Vincenzo Italiano e con le speranza per l'acceso agli ottavi ancora accesa. Il Bologna nel secondo tempo scende in campo con la stessa intensità, e trova il raddoppio a due minuti dall'inizio della ripresa. È di nuovo Riccardo Orsolini a spedire la palla in porta, e questa volta il VAR non può fare nulla sulla grande giocata del numero 7. Sul finale segna anche Tommaso Pobega. Si attendono notizie dagli altri stadi: ad Atene, però, la Roma pareggia e nel frattempo il Genk vince, e la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv non basta ai rossoblù per accedere nelle prime otto.