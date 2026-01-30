derbyderbyderby calcio estero Il Bologna vince 0-3 contro il Maccabi Tel Aviv ma non basta per gli ottavi

EUROPA LEAGUE

Il Bologna vince 0-3 contro il Maccabi Tel Aviv ma non basta per gli ottavi

Gli uomini di Vincenzo Italiano espugnano il Gradski Stadion, ma la squadra rossoblù non centra la qualificazione diretta gli ottavi di Europa League
Domenico Ciccarelli
Domenico Ciccarelli Redattore 

Con carattere e determinazione il Bologna vince ad Israele con il Maccabi Tel Aviv per 0-3. La formazione rossoblù domina per tutta la gara e grazie alle reti di Jonathan Rowe. Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega ottiene il successo, ma non basta per staccare il pass diretto agli ottavi di Europa League. La formazione rossoblù, con i 15 punti collezionati dopo 8 giornate, dovrà vedersela ai play off contro Il Dinamo Zagabria o Brann.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, 0-3: la formazione rossoblù è ai play off

—  

La formazione di Vincenzo Italiano mostra determinazione e personalità sin dai primi minuti della gara, gestendo il ritmo e creando diverse occasioni pericolose. La rete, infatti, del Bologna non tarda ad arrivare: al minuto 21', Riccardo Orsolini trova il tap in vincente che, però, viene annullato dopo un consulto con l'On-Field Review. Ma la squadra rossoblù non demorde e riesce a passare in vantaggio, questa volta regolarmente. È Jonathan Rowe a siglare l'1-0. L'inglese supera senza problemi il portiere del Maccabi Tel Aviv, Ofek Melika.

Il Bologna vince 0-3 contro il Maccabi Tel Aviv ma non basta per gli ottavi- immagine 1
Riccardo Orsolini, Bologna (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Si va negli spogliatoi con il vantaggio degli uomini di Vincenzo Italiano e con le speranza per l'acceso agli ottavi ancora accesa. Il Bologna nel secondo tempo scende in campo con la stessa intensità, e trova il raddoppio a due minuti dall'inizio della ripresa. È di nuovo Riccardo Orsolini a spedire la palla in porta, e questa volta il VAR non può fare nulla sulla grande giocata del numero 7. Sul finale segna anche Tommaso Pobega. Si attendono notizie dagli altri stadi: ad Atene, però, la Roma pareggia e nel frattempo il Genk vince, e la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv non basta ai rossoblù per accedere nelle prime otto.

Leggi anche
Il Barcellona sbarca a Dubai: lanciato il progetto “Ciudad Barça”
Goretzka avvisa il Bayern: “Voglio andare all’estero e uscire dalla comfort zone”

© RIPRODUZIONE RISERVATA