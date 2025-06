Il centrale ha stregato il neo Ct qualche mese durante una sfida di Champions League tra Lille e Real Madrid

"Nessuno in patria mi voleva, per un anno e mezzo ho raccolto spazzatura per poter vivere". La storia di Alex Ribeiro è particolare. E basta il seguente dato per capirlo: fino a dieci giorni fa, il 25enne brasiliano non aveva mai giocato nel proprio paese come calciatore professionista. Ma la vita del difensore è cambiata in un attimo, grazie al nuovo Commissario Tecnico del BrasileCarlo Ancelotti. Che a sorpresa lo ha prima convocato e poi fatto esordire titolare nelle due gare di Qualificazioni Mondiali contro Ecuador e Paraguay.

Alex Ribeiro, nuova rivelazione del Brasile di Ancelotti (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

E Ribeiro, nonostante lo scetticismo dei tifosi e l'emozione della prima volta ha risposto alla grande. Accanto a Marquinhos, fresco vincitore della Champions League, ha offerto due solide prestazione difensive che hanno permesso alla Selecao di strappare il pass per la prossima rassegna iridata del 2026. Secondo R10Score, è stato il giocatore brasiliano ad aver completato il maggior numero di azioni con la palla (186). Ha completato inoltre 154 dei 166 passaggi effettuati (con una precisione del 92%) e ha vinto 12 dei 16 duelli a cui ha preso parte.

Il Brasile, Ribeiro e Ancelotti, un "amore" nato durante Lille-Real Madrid — Ma in che modo Ancelotti si è accorto di questo ragazzo semi-sconosciuto nel grande calcio? I due si sono incrociati lo scorso 2 ottobre, in occasione della sfida europea tra Lille e Real Madrid, finita con la clamorosa vittoria dei francesi (1-0). Tra i migliori in campo per i transalpini proprio Ribeiro, che è stato in grado di fermare il fortissimo attacco madrileno. E il tecnico italiano, allora sulla panchina delle Merengues, è rimasto talmente colpito da non scordare più il nome del difensore.

E Ribeiro dopo l'esordio col Brasile lo ha ringraziato : "Non c'è niente di meglio. Debuttare in Brasile così, con una vittoria e la qualificazione. Questi primi giorni con Ancelotti sono stati meravigliosi. Lui è unico, li ricorderò per tutta la vita . Ho risposto bene non solo a me stesso, ma anche all'allenatore e al popolo brasiliano. Sono riuscito a dimostrare le mie capacità a chi aveva dubbi. Poche persone mi hanno dato l'opportunità come il mister".

La gavetta in Portogallo prima di volare in Francia. "Ora voglio continuare così" — Ma come accennato la carriera del difensore non è stata tutta rose e fiori. Dopo gli inizi, nel 2015, tra le giovanili del Flamengo Ribeiro è stato scartato dal club brasiliano: "Sono rimasto quasi due anni in Brasile a fare provini, senza risultato. Intanto per guadagnare facevo altro, poi sono andato in Europa a giocare nella Terza Divisione portoghese". In terra lusitana, tra il 2019 e il 2022, il centrale verdeoro ha militato una stagione al Praiense, una all'Amora e una al Chaves dove ha contribuito alla promozione del club in Primeira Liga. E infine lo sbarco nel grande calcio, in Francia al Lille.

Ribeiro ha raccontato che durante il citato Lille-Real Madrid ha ricevuto i complimenti di Vinicius, attuale compagno di Nazionale: "A fine gara è venuto da me e mi ha detto 'Grande partita, sono contento di vederti qui fratello'. Questo mi ha dato ulteriore carica per il resto della stagione. Ora dopo l'esordio in Nazionale a poco a poco, il mio nome si sta diffondendo e il mio calcio sta arrivando ovunque, anche in Brasile. Voglio continuare così".