Il cambiamento di mentalità e cultura portato da Woodman al Bromley ha consentito importanti risultati alla squadra.

Federico Iezzi Collaboratore 19 febbraio - 19:01

Il Bromley FC, club inglese di League Two, è primo in classifica nel suo campionato. La squadra di Bromley, un sobborgo della Greater London Metropolitan Area, sta facendo un campionato di valore ed è la favorita per la promozione. Che sarebbe, per loro, la seconda in tre stagioni. Il segreto di tanto successo? Lo ha rivelato l'allenatore Andy Woodman: ha vietato la birra sul pullman della squadra.

Il Bromley FC primo in classifica — Primi in classifica, sopra tre punti rispetto allo Swindon Town secondo: i Ravens di Woodman volano in League Two. Il Bromley, che gioca nello stadio di Hayes Lane, ha eguagliato la striscia di imbattibilità di quattordici partite consecutive del Cambridge United, una rivale per la promozione, e sono vicinissimi ad eguagliare quella di quindici, che appartiene al Lincoln City. La squadra di Woodman sta compiendo una vera e propria impresa dato che è solo da pochi anni nella English Football League: la seconda lega professionistica inglese che organizza i campionati di Championship, League One e League Two. Sotto l'EFL c'è solo il mare del calcio dei dilettanti. La svolta è arrivata nel 2021 con l'arrivo in panchina di Andy Woodman. Il nuovo tecnico ha preso i Ravens quando e in pochi anni ha cambiato il volto della società portandola dove è ora. Il motivo segreto dietro a tanto successo? Il divieto della birra sul pullman.

Divieto di bere birra sul pullman Woodman ha cambiato la squadra, ha modificato la mentalità dei giocatori. Ha dato il via a questo cambiamento dopo la sua prima partita come allenatore del Bromley. Racconta lui stesso l'episodio che lo convinse a modificare la situazione: "Non dimenticherò mai la prima partita. Dopo il match salgo sul bus ed era pieno. C'erano dei tifosi. Abbiamo fatto circa 100 metri e ci siamo fermati. Il magazziniere, lo staff, tutti quanti scesero e presero a caricare casse di birra. Pensai: questo non deve accadere mai più". E così fece: "Alla partita seguente ho fatto scendere tutti quelli che non dovevano esserci su quel pullman e ho vietato di portarci la birra". I risultati, a quanto pare, gli stanno pienamente dando ragione.