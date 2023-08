Il Burnley al passo coi tempi, ecco l’annuncio di Aaron Ramsey in stile “Barbie”

Il club inglese, infatti, ha annunciato sui propri canali social il nuovo acquisto, Aaron Ramsey, centrocampista classe 2003 prelevato dal Norwich per 16,5 milioni di euro, prendendo in prestito una scena del film "Barbie". I Clarets hanno giocato molto sulla somiglianza della pronuncia della parola "Barbie" con quella del club. Nel momento in cui viene pronunciata la frase "Ciao, Barbie", ecco spuntare Ramsey per dire: "Ciao Burnley! Volevo dire...Barbie! Forza Clarets".