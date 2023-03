Il business di David Villa: dopo il Queensboro compra un altro club

David ne compra un altro. Il gruppo societario di Villa, la DV7 aveva già acquistato il Queensboro FC di New York club della USL Championship. Ora è diventato proprietario di un altro club, il Racing Club de Futbol Benidorm, che milita in sesta divisone spagnola. L’ex Barça, Valencia e Atletico Madrid, infatti, aveva già avviato parecchi progetti d’investimenti nel suo periodo in America con la maglia del New York City.