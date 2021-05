La nuova mission di David Villa: Head of Football per far crescere il calcio in India

L’Odisha Fc, club della Indian Super League, assume l’ex attaccante col ruolo di “Head of Global Football Operations”. Il 39enne asturiano si occuperà di calciomercato e non solo

Davide Capano

David Villa riparte dall’India e dall’Odisha FC, club della Super League, nella veste di “Head of Global Football Operations”. A chiudere il colpo è Raj Athwal, presidente britannico-indiano recentemente nominato del club. Il 39enne asturiano, campione d’Europa e del mondo con la Nazionale spagnola tra 2008 e 2010, ​​consiglierà e contribuirà a plasmare il reclutamento e la strategia calcistica dei biancoblu, come annunciato su Twitter dalla squadra della città di Bhubaneswar. Nello staff del Guaje ci saranno anche Josep Gombau (ex allenatore del team) e Víctor Onate.

“Cercherò di portare la mia esperienza nel nuovo ruolo – ha detto Villa in un’intervista con Sky Sports News –. Ovviamente non ho giocato in India, ma ho fatto calcio per 20 anni come professionista e prima ancora nel settore giovanile. E in tutti i progetti in cui siamo coinvolti, cercherò di portare tutta l’esperienza personale di football. Sono stato fortunatissimo ad aver giocato con grandi giocatori e allenatori fantastici. Ho disputato grandi tornei e adesso cercherò di aiutare la società, utilizzando tutto quel background”.

Alla domanda se fosse tentato di giocare nel campionato indiano della prossima stagione, David ha risposto: “Era la prima domanda del popolo dell’Odisha! Ho preso la decisione un anno fa di smettere perché pensavo che fosse il momento giusto, non perché sentivo di non poter più giocare a calcio. Credo che se mi alleno potrei giocare ancora di sicuro. Ma ho pensato che quel momento, fosse quello giusto. Come sapete, la vita non è solo calcio, ho 39 anni e per 20 anni ho vissuto da giocatore. Penso di poter aiutare di più lo sport in questa nuova veste, più che sul campo. Sento di aver preso la decisione giusta perché ora sono felicissimo. Mi manca un po’ il calcio, ma adesso posso aiutare più in questa posizione che sul terreno di gioco”.