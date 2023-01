Il Cairo, c’è il derby: gli egiziani chiamano ad arbitrare lo sloveno Vincic

La Federcalcio egiziana ha scelto l'arbitro sloveno Slavko Vinčić per dirigere l'imminente derby del Cairo: Zamalek-Al Ahly in campo oggi sabato 21 gennaio alle 19.30

Lo Zamalek quarto in classifica è attualmente dentro una serie di tre partite senza vittorie in campionato dopo la sconfitta contro l'Aswan e i pareggi consecutivi contro El-Dakhleya e Ittihad di Alessandria.

Nel frattempo, i Red Devils capolisti dell'Al Ahly non sono stati in grado di capitalizzare e sono stati costretti a pareggiare a reti inviolate dall'Al Masry mantenendo un distacco di cinque punti in cima alla classifica rispetto ai rivali.