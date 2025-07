Il difensore del Notts County e nipote di Lou Macari, è accusato dalla FA aggiungendosi a una serie di indagini simili nel calcio inglese di questo mese.

Eugenio D'Antonio 14 luglio - 15:37

Una nuova accusa scuote il mondo del calcio inglese, già sotto i riflettori per diversi casi legati alle scommesse illegali. Stavolta a finire nel mirino della Football Association è Lewis Macari accusato di aver violato le regole delle scommesse piazzando 354 puntate tra febbraio 2020 e dicembre 2022. Il calciatore, 23 anni, ha tempo fino al 18 luglio per presentare la propria difesa. Il caso si inserisce in un contesto delicato per il calcio inglese, che negli ultimi mesi ha visto aumentare i procedimenti disciplinari per violazioni legate alle scommesse.

Lewis Macari e una famiglia legata al calcio... e agli scandali — Macari non è un nome sconosciuto nel mondo del calcio. Lewis è infatti nipote di Lou Macari, ex leggenda del Manchester United con oltre 300 presenze negli anni ’70 e ’80. Lou stesso fu coinvolto in uno scandalo scommesse quando allenava lo Swindon Town, venendo multato nel 1990 per aver puntato sulla sconfitta della propria squadra in FA Cup. Il passato familiare rende la vicenda ancora più rilevante, aggiungendo un’eco storica a un’accusa pesante. Altri membri della famiglia, come gli zii Paul e Mike, hanno avuto carriere professionistiche, confermando il forte legame della famiglia Macari con il calcio inglese.

Un fenomeno in crescita: altri casi recenti Quello di Macari, colonna portante della difesa del Notts Country con 31 presenze stagionali, è solo uno dei numerosi casi emersi di recente. Il mese scorso, l’ex attaccanteRyan Bowman è stato squalificato per 3 anni e mezzo per aver piazzato 6.397 scommesse in poco più di un anno. Anche Osman Foyo, stella dell’AFC Wimbledon, è stato accusato di 252 scommesse tra ottobre 2023 e marzo 2025. La FA intensifica così la sua battaglia contro il gioco d’azzardo tra i tesserati. Intanto, il Notts County ha fatto sapere che né il club né il giocatore rilasceranno dichiarazioni fino alla conclusione dell’indagine. Nei prossimi giorni la FA aspetta la risposta di Macari.