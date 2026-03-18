Dopo partita di Champions molto movimentato per il Manchester City e Pep Guardiola, con il tecnico che affronta i giornalisti in una sala stampa dove aleggia tensione e nervosismo.

Antonio Marchese 18 marzo - 11:32

Al Manchester City di Pep Guardiola serviva una magia, una di quelle serate dove la folla si esalta e nelle pagine della storia dell'almanacco del calcio scriveranno che il City di Pep ha compiuto l'impresa. Niente miracolo, il City out dalla Champions League. Il Real Madrid in realtà ha spento i sogni di gloria degli inglesi dopo appena 22 minuti. Bernardo Silva si sostituisce a Gigio Donnarumma e para la palla con la mano. L'arbitro espelle il giocatore del City e mette la palla sul dischetto. Vinicius su rigore tira giù la saracinesca sul match e sulla qualificazione. Inutile la rete di Haaland che pareggia, gol utile solo per le statistiche. Ancora Vinicius al minuto 93 timbra il cartellino. Dopo il 3-0 dell'andata il Real Madrid vince 2-1 in quel di Manchester e si porta a casa la qualificazione.

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Pep Guardiola di fioretto contro i giornalisti Dopo partita molto movimentato per Pep Guardiola che affronta i giornalisti in una sala stampa dove aleggia tensione e nervosismo. "Si sentirebbe soddisfatto lasciando il City con una sola Champions League vinta?", domanda a cui Pep risponde con un sorriso sarcastico: "Tutti vogliono esonerarmi, vero? Un giorno verrò qui e dirò 'ciao ciao ragazzi'. Ma sono ancora qui, con un altro anno di contratto. Avete ragione, devo vincere sei Champions League per essere riconosciuto. Sicuramente. Nella mia prima stagione qui mi chiedevate: 'Vincerai la Champions?'. Abbiamo fatto 100 punti (in Premier League). 'Vincerai la Champions?' Alla fine, l'abbiamo vinta. Ora, perché non ne abbiamo vinte cinque o sei?", la risposta polemica nei riguardi della stampa.

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Le riflessioni di Pep "Ci abbiamo provato. Siamo stati in altre finali, in semifinale, purtroppo nelle ultime due edizioni siamo usciti ma in questo club abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella in termini di Champions League e se non ci riusciamo non è una cosa positiva. Mi piacerebbe avere la sensazione che ha il Madrid. Se non vinci la Champions League, è un fallimento. Questa è pressione. Pep è un fallimento, non vince la Champions, ma va bene così. Non è l'aspettativa del Manchester City, l'altra è l'aspettativa. Con il tempo, forse ci arriveremo", conclude il tecnico.

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