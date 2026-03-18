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CHAMPIONS LEAGUE

Tottenham-Atletico Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Tottenham Atletico Madrid dove vedere
La sfida è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 18 marzo al Tottenham Hotspur Stadium
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Una delle partite che sembra abbia meno da dire è quella tra Tottenham e Atletico Madrid. La gara è valida per il ritorno degli ottavi ed è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 18 marzo al Tottenham Hotspur Stadium. Il 5-2 dell'andata costringe i padroni di casa a una rimonta quasi impossibile. Ecco dove vedere Atletico Madrid-Tottenham in diretta tv e streaming.

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Tottenham-Atletico Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

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La partita di ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 206 e 253 del telecomando. Per chi invece è interessato allo streaming, la gara è visibile su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

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Lo stato di forma delle due squadre

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Il Tottenham non riesce a uscire da un periodo molto negativo che sta rendendo il pericolo retrocessione una realtà. Le uniche vittorie del 2026 gli Spurs le hanno ottenute solo in Champions, dove con il 2-0 sul Borussia Dortmund e lo 0-2 sull'Eintracht Francoforte gli hanno garantito l'ottavo posto. In Premier, con il pareggio a Liverpool per 1-1, ha messo fine a una serie di cinque sconfitte consecutive.

Continua invece il periodo positivo della stagione dell'Atletico Madrid, imbaldanzito dai passaggi dei turni di Champions League e Copa del Rey. Sconfitta con il Barcellona (3-0) indolore a parte per via del 4-0 dell'andata, la squadra di Simeone ha vinto sei delle ultime sette partite. Decisivi il 4-2 sull'Espanyol, il 4-1 sul Club Brugge e il 5-2 sul Tottenham, oltre che ai successi di misura su Oviedo (0-1), Real Sociedad (3-2) e Getafe (1-0)

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VALENCIA, SPAIN - JANUARY 31: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico de Madrid, prima della partita di LaLiga tra Levante e Atletico Madrid al Ciudad de Valencia. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Le probabili formazioni

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Per Tudor la situazione è critica anche lato indisponibili. Davies, Kulusevski, Maddison, Kudus, Bergvall, Bentancur, Palhinha, Bissouma, Odobert e Udogie sono tutti ai box. A essi si aggiunge lo squalificato Richarlison. Diego Simeone ha solo due assenze e non potrà contare su Mendoza e Oblak per la gara di oggi. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Van de Ven, Romero, Danso; Porro, Gray, Sarr, Spence; Simons; Kolo Muani, Solanke. Allenatore: Igor Tudor.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

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