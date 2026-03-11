Il Tottenham è uscito malissimo dalla serata di Champions League. Nel port partita il tecnico si è preso la responsabilità di aver schierato in porta Kinsky al posto di Vicario, scelta che si è rivelata fallimentare.

Francesco Di Chio 11 marzo - 12:03

Disastro del Tottenham di Tudor nella gara contro l'Atletico Madrid, terminata 5-2 per i Colchoneros. Gli Spurs sono andati sotto di 3 gol dopo appena 15 minuti per tre errori difensivi clamorosi, due dei quali causati da Kinsky. Il portiere, che era stato preferito a Vicario per scelta tecnica del tecnico, è stato sostituito subito dopo il gol del 3 a 0.

Kinsky, serata no — Come sarebbe andata la sfida tra Atletico Madrid e Tottenham lo si è capito dopo appena 5 minuti. Kinsky prova a rilanciare ma scivola, palla a Lookman che la gira a Julian Alvarez, assist per LLorente e gol dell'1-0 per i padroni di casa. Ma non è finita qui anzi, quello che accadrà dopo pochi minuti è anche peggio. Al 13 minuto azione confusa, palla che va dalle parti di Van de Ven, altro scivolone in casa Spurs e Griezmann non può fare altro che battere il portiere. E dopo appena un minuto, retropassaggio per lo sciagurato Kinsky, che liscia completamente il pallone e lascia Julian Alvarez libero di mettere la palla in rete per il 3-0. A questo punto, dopo 15 minuti che definire da incubo è poco, Tudor decide di tornare sui suoi passi e sostituire Kinsky con Vicario. Decisamente una serata no per il portiere, che già è al centro di critiche per la sua alternanza con il portiere italiano, che secondo tutti dovrebbe essere il titolare tra i pali, senza se e senza ma.

Tudor fa mea culpa: "La sconfitta del Tottenham è colpa mia" — Intervistato nel post partita ai microfoni di TNT Sports, l'allenatore ex Juventus si è preso la responsabilità delle scelte che hanno causato la sconfitta. "Ripensandoci, è stata la decisione sbagliata. Prima della partita, però, sembrava quella giusta. La squadra stava cambiando competizione e pensavo fosse il momento opportuno per farlo". Il tecnico ha anche aggiunto quanto errori del genere possano rendere una partita imprevedibile: "Ci sono state tre situazioni molto strane che ci hanno ucciso. È stata una gara davvero particolare".

Ovviamente chiede scusa ai tifosi degli Spurs: "Ci scusiamo con i nostri sostenitori. È un momento complicato". Tudor ha concluso evidenziando quanto una cosa del genere non gli fosse mai capitata in 15 anni di carriera. Secondo il tecnico adesso è il momento di lavorare ancora più sodo, e provare a rialzarsi da questo momento tremendo. La panchina traballa, e sicuramente partite come quelle di ieri non aiuteranno l'allenatore a portare a conclusione la stagione.