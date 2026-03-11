Nella giornata di ieri, il secondo portiere del Tottenham ha passato un serata negativa nel match di Champions League contro l'Atlético Madrid

Jacopo del Monaco 11 marzo - 10:14

David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, ha voluto scrivere un messaggio sui social indirizzato ad Antonin Kinsky. Quest'ultimo, infatti, nella giornata di ieri è stato protagonista in negativo della bruttissima serata in Champions League del Tottenham contro l'Atlético Madrid. Igor Tudor, attuale tecnico degli Spurs nonché ex Juventus, ha sostituito l'estremo difensore dopo diciassette minuti di gioco, in cui ha subito tre reti e commesso errori fatali. A tal proposito, lo spagnolo che gioca in Serie A con la maglia della Viola ha scritto un messaggio per il ceco classe 2003 del Tottenham.

Il messaggio di De Gea nei confronti di Kinsky dopo la prestazione di ieri sera — In occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Atlético Madrid allenato da Diego Simeone ha ospitato il Tottenham di Tudor. In questo momento, i Colchoneros sono molto vicini al passaggio del turno visto che ha battuto 5-2 la squadra di Londra. Per di più, gli spagnoli hanno segnato le prime tre reti nel giro di nove minuti, dal 6' al 15'. Gli Spurs hanno iniziato il match con Kinsky tra i pali al posto del titolare Guglielmo Vicario. Tuttavia, il ceco ha commesso degli errori che hanno permesso ai Colchoneros di segnare e, dopo soli diciassette minuti di gara, Tudor decide di sostituirlo per far entrare in campo l'ex portiere dell'Empoli.

Vedendo quanto accaduto al suo collega nato nel 2003, De Gea ha deciso di affidarsi ai social scrivendo all'indirizzo del calciatore ceco un messaggio molto importante. L'estremo difensore ex Manchester United ed attualmente alla Fiorentina ha spiegato, con poche parole, quanto sia difficile il suo ruolo nel calcio e ha invitato Kinsky a rialzarsi. Le parole scritte dallo spagnolo sul suo profilo X: "Chi non ha mai giocato come portiere non potrà capire quanto sia difficile questo ruolo. Tieni la testa alta e riprovaci".

