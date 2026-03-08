Juventus, Mario Mandzukic torna a Torino tra l’ovazione dei tifosi

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, canta Antonello Venditti. Ben lo sa l'ex Juventus Mario Mandzukic, ospite speciale del pre gara dell'Allianz Stadium contro il Pisa. Un ritorno in grande stile, tra l'ovazione dei...

Il bianconero non si dimentica ed è sempre nel cuore di chi lo ha indossato. L'ex Juventus Mario Mandzukic è tornato all'Allianz Stadium, ospite speciale per la gara casalinga contro il Pisa, salutando i tifosi sugli spalti con un giro di campo molto emozionante. Il calciatore ha ricevuto una maglia celebrativa personalizzata ed è stato accolto da una vera e propria ovazione, con i supporter bianconeri che non hanno dimenticato il suo grande apporto per ben quattro anno con 118 presenze e 31 goal. Video credits: Juventus, Instagram.