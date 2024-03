Ricorda il dramma di Monaco, gesto folle di un tifoso del City nel Manchester derby

Il 6 febbraio 1958 undici componenti dello United persero la vita in un incidente aereo. Il dramma conosciuto come "Disastro di Monaco" è stato vilmente ricordato da un tifoso del Manchester City durante il derby.

Monaco per lo United come Superga per il Torino

La leggenda dei "Busby Babes", la squadra arrivata in semifinale di Champions League si interruppe per sempre in quell'annata. Si può fare una sorta di parallelo col Grande Torino e la strage di Superga del 4 maggio 1949. Due grandi squadre punite da un destino beffardo. Come nei derby di Torino dove si condannarono cori o striscioni in riferimento a quel dramma, anche oggi bisogna stigmatizzare e punire questo tifoso isolato del City.