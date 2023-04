Il Clasico tra Atlético Nacional e América de Cali non può iniziare: incidenti e scontri, 89 feriti

Il Clasico colombiano fra Atlético Nacional e América de Cali, in programma all'Estadio Atanasio Girardot, è stato rinviato a data da destinarsi a causa dei violenti scontri che hanno causato almeno 89 feriti...

Disordini e incidenti prima del "Clasico" del calcio colombiano tra Atlético Nacional e América de Cali. L'atteso match, in programma all'Estadio Atanasio Girardot di Medellin e valevole per il quattordicesimo turno del campionato di Primera A colombiana (Apertura), è stato caratterizzato da un clima teso e turbolento.

Come riferiscono alcune fonti di polizia, citate anche da Caracol, è di almeno 89 feriti il bilancio dei violenti scontri fra tifosi e forze dell'ordine, avvenuti fuori e all'interno dello stadio.

Prima dell'inizio della gara l'atmosfera si è surriscaldata per un motivo in particolare. "Los del Sur", un gruppo di ultrà dell'Atlético Nacional, ha infatti fortemente protestato contro il club per aver deciso di sospendere i precedenti benefici economici. Il clima all'interno dello stadio si è fatto insostenibile, con gli scontri che sono degenerati in una violenza inaudita.

Le autorità locali hanno dunque deciso di non far cominciare la partita e di rinviarla a data da destinarsi. Il sindaco di Medellin, Daniel Quintero, ha dichiarato che al "Girandot non avrà luogo nessuna partita se non prima verranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza". Al Girandot per il Clasico sono stati mobilitati più di 800 poliziotti.

L'América de Cali ha emesso una nota ufficiale con la quale comunica che la partita sarà rinviata oltre questa settimana. Per i "Diablos Rojos" risulta complicato recuperare il Clasico contro l'Atlético Nacional in questi giorni, dato che mercoledì è già in programma la sfida contro il Boyacá Chicó FC all'Estadio La Independencia.