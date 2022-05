Il CSKA Mosca a Krasnodar in treno: 19 ore di viaggio!

Il CSKA Mosca gioca oggi in casa del Krasnodar dopo aver effettuato un viaggio molto lungo…

Uno dei voli più lunghi del mondo è la rotta effettuata da Singapore Airlines da Singapore al New Jersey, Stati Uniti: la sua durata è di circa 19 ore. Quasi lo stesso tempo necessario al CSKA Mosca per fare un viaggio interno in Russia, dal momento che la società ha deciso di andare dalla capitale a Krasnodar in treno!