Danilo Loda 18 marzo 2025 (modifica il 18 marzo 2025 | 12:47)

Il commissario tecnico della Corea del Sud, Myung-Bo Hong, ha espresso pubblicamente le sue preoccupazioni riguardo alla gestione degli infortuni da parte del Bayern Monaco, criticando in particolare la salvaguardia della salute del difensore ex Napoli Min-Jae Kim. Hong ha sottolineato come il club bavarese non sia riuscito a tutelare adeguatamente il difensore, tanto doverci rinunciare per diverse settimane causa infortunio.

Troppe partite ravvicinate per Kim, secondo il Ct della Corea del Sud — Secondo Hong, Kim è un giocatore fondamentale non solo per il Bayern, ma anche per la nazionale sudcoreana, e il suo impiego eccessivo in partite importanti, come quelle degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen, e altri incontri disputati nella seconda metà di febbraio sempre contro il Leverkusen, ma anche con Eintracht Francoforte e Stoccarda, ha generato segnali preoccupanti. "Non basta che una partita sia importante: non è giusto esporre Kim al rischio di sovraccarico",ha dichiarato il CT sudcoreano.

Kompany sapeva dei problemi di Kim — Questa critica si inserisce nel contesto delle osservazioni precedenti di Vincent Kompany, che aveva già evidenziato la necessità di prestare particolare attenzione al carico di lavoro del difensore, in seguito a noti problemi al tendine d'Achille. Kompany aveva infatti affermato: "Dobbiamo fare attenzione a non sovraccaricarlo". Tuttavia, Hong ritiene che il club tedesco non abbia adottato le misure preventive necessarie, nonostante i segnali costanti di difficoltà già evidenziati dal difensore sin dall'anno scorso.

Corea del Sud a un passo dalle qualificazioni al Mondiale, con o senza Kim — La questione assume una rilevanza strategica anche per la nazionale sudcoreana, che, con le prossime partite contro Oman e Giordania (previste rispettivamente per giovedì e il 25 marzo), cerca di assicurarsi il pass per i Campionati del Mondo del 2026. La mancanza di Kim potrebbe pesare non solo per il Bayern, ma anche per la squadra nazionale, che dipende fortemente dalla sua presenza in difesa.

Per il momento, per affrontare le prossime sfide, al posto di Kim in campo, la Corea del Sud si affiderà a Jae-Sung Lee, attualmente in forza al Mainz 05 . Resta da vedere se questa sostituzione riuscirà a compensare l'assenza del talentuoso difensore e a garantire la stabilità della squadra, in un momento cruciale per la qualificazioni ai prossimi mondiali.