Il derby dei vecchi tweet “cancellati”: Grealish sta per firmare col City ma era tifoso United…!

Il giocatore è vicino alla firma per il Manchester City dall'Aston Villa e i suoi profili social network hanno acquisito una notorietà speciale. Molti fan hanno notato su Twitter il passato di Jack da fan di Manchester United e Real Madrid

Davide Capano

L'abitudine di esplorare i vecchi messaggi sui social network dei calciatori che stanno per cambiare squadra è diventata ricorrente nel mondo del calcio. L'ultimo "colpito" è Jack Grealish, che gioca per l'Aston Villa ed è vicino alla firma con il Manchester City. I fan hanno riesumato tweet del giocatore in versione tifoso del Manchester United - da lui già cancellati - e del Real Madrid.

(Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

"Amo ascoltare Drake (rapper, ndr) prima di andare a dormire. Mi disconnetto (da Twitter) per dormire un po' e stasera mi alzo per la partita dello United", si legge in uno dei post in cui chiarisce il tifo per i Red Devils. Non appena i supporter Sky Blues se ne sono accorti e hanno riempito questi cinguettii di commenti, il centrocampista ha provveduto ad eliminare i tweet.

La curiosità? È interessante notare che le pubblicazioni in cui si dichiara tifoso del Real Madrid sono ancora disponibili sul social network. "Hala Madrid!! Ramos, sei il migliore!!", scriveva Jack il 29 aprile 2014. Un mese prima che i blancos vincessero la Champions League contro l'Atletico Madrid con quel gol di testa nel recupero di Sergio Ramos che portò la finale di Lisbona ai supplementari.

Questi vecchi post di Grealish non dovrebbero essere un problema per lui se dovesse firmare per il Manchester City. Sono semplici aneddoti lanciati dal popolo della rete. In effetti, è molto probabile che nemmeno lui si ricordasse di questi messaggi, scritti quando era solo uno sconosciuto giocatore delle giovanili dell'Aston Villa.