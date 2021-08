Il derby del Rio è una finale da grandi numeri: Usa e Messico lanciatissime in finale di Gold Cup

La finalissima della Gold Cup 2021 vedrà protagonisti Stati Uniti e Messico

Il trono CONCACAF attende il proprietario. La Gold Cup volge al termine con il derby Rio Bravo/Rio Grande e sono rimaste solo due squadre che possono raggiungere la gloria. I due favoriti. Le due squadre più potenti in questa zona d'America. Stati Uniti e Messico in campo con un certo profumo di vendetta. Appena due mesi fa gli americani hanno battuto i loro rivali. Adesso tocca alla finale della CONCACAF Nations League. Uno scontro frenetico con tutti gli ingredienti necessari per un cocktail esplosivo. Las Vegas è la città dove si giocherà l'ultimo duello. I ragazzi di Gregg Berhalter. ct degli statunitensi, hanno un curriculum immacolato. Le loro cinque partite, tre della fase a gironi, i quarti di finale e le semifinali, si sono concluse allo stesso modo: con la vittoria. Tutto è iniziato contro Haiti (1-0), per continuare con Martinica (1-6), Canada (1-0), Giamaica (1-0) e Qatar (0-1). Cinque su cinque.