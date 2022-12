Il derby delle ripicche: la CSA Steaua nega lo stadio all'”altra” Steaua

L'FCSB, che si sente la depositaria della ex mitica Steaua Bucarest, cosa contestata da molti tifosi rivali, voleva giocare le partite contro CFR Cluj e FC Botoșani, le ultime in casa dal 2022, all'arena di Ghencea, lo stadio inaugurato nel luglio 2021 e che ospita la CSA Steaua. Mihai Stoica, direttore generale di FCSB, ha rivelato che la CSA Steaua ha respinto la richiesta.

Le parole del dg della FCSB Bucarest, oggi 4' nel massimo campionato rumeno a 12 punti dalla capolista FC Farul Constant: “Finora ho ricevuto una risposta da CSA, questa volta hanno risposto in modo tempestivo. La risposta è che non si sa per quale motivo, ma non ci è consentito l'accesso. Hanno fatto riferimento alla mancanza di un quadro legislativo".