Il Derby di Dundee: domenica alle ore 16, fra FC e United

Il Derby di Dundee è la sfida calcistica tra Dundee FC e Dundee United, due club scozzesi situati a pochi metri di distanza nella città di Dundee. Il Dundee FC, fondato nel 1893, è il club più antico, mentre il Dundee United nacque nel 1909 con il nome di Dundee Hibernian, erede del defunto Dundee Harp, squadra di immigrati irlandesi. Nonostante le origini irlandesi di United, la rivalità tra le due squadre non ha connotazioni settarie come l’Old Firm.