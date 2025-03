Il derby di Londra se lo aggiudica l’Arsenal: Chelsea battuto grazie ad un gol di Merino

Il derby di Londra se lo aggiudica l'Arsenal: ai padroni di casa basta la rete di Mikel Merino nel primo tempo.

Il derby di Londra tra Chelsea ed Arsenal va ben oltre il semplice prestigio cittadino: l’Arsenal, già con un piede nella prossima Champions League, cerca di tenere vivo il sogno di insidiare il Liverpool nonostante il grande margine di vantaggio della squadra di Slot. I Gunners, infatti, vogliono dare continuità ai propri risultati e ribadire la loro superiorità anche in un match così importante, in cui il pubblico dell’Emirates si aspetta una prestazione di livello contro uno storico rivale.

Il Chelsea, d’altra parte, pur trovandosi nella zona immediatamente sottostante alla qualificazione diretta alla Champions, è ancora in lotta con squadre del calibro di Manchester City e Newcastle per un posto nella massima competizione europea della prossima stagione. La squadra di Maresca, protagonista di una stagione altalenante, sa di non poter più permettersi passi falsi se vuole rimanere agganciata alla corsa per l’Europa che conta. Con entrambe le squadre determinate a conquistare tre punti pesantissimi e con il talento a disposizione su entrambi i fronti, lo spettacolo è garantito.

La cronaca della partita — L’avvio della partita è subito scoppiettante, con l’Arsenal che impone un ritmo alto e il Chelsea pronto a rispondere colpo su colpo. Già nei primi minuti, i Gunners creano pericoli con Jurrien Timber, che sugli sviluppi di un corner ha la prima grande occasione ma colpisce malamente di testa, mandando il pallone larghissimo rispetto alla porta difesa da Sánchez. Pochi istanti dopo è Leandro Trossard a divorarsi il vantaggio: l’attaccante belga, ben servito, si ritrova a tu per tu con il portiere, ma la sua conclusione manca di precisione e finisce fuori dallo specchio. Il Chelsea prova a rispondere affidandosi alle geometrie di Enzo Fernández, che cerca di creare pericoli con un tiro dalla distanza, ma il suo tentativo è completamente fuori misura.

L’Arsenal continua a spingere con determinazione e, dopo vari tentativi, riesce finalmente a sbloccare il match al ventesimo minuto: Martin Ødegaard si incarica di battere un calcio d’angolo e pennella un cross perfetto nel cuore dell’area di rigore, dove Mikel Merino svetta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso insacca il pallone nell’angolino sinistro, battendo un incolpevole Robert Sánchez. L’Emirates esplode di gioia, mentre il Chelsea accusa il colpo ma non rinuncia a reagire. I Blues si rendono pericolosi con un’ottima incursione di Marc Cucurella, che raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e lascia partire una conclusione potente diretta sotto la traversa, ma David Raya è attento e si oppone con un intervento straordinario.

Il Chelsea cerca di prendere il controllo del possesso e alza il baricentro, ma fatica a trovare spazi tra le linee dell’Arsenal. Pedro Neto prova a sorprendere la difesa mettendosi in proprio, ma non riesce a incidere. Nel finale del primo tempo, i Gunners vanno vicinissimi al raddoppio con Gabriel Martinelli, che approfitta di una disattenzione della retroguardia avversaria per presentarsi a pochi passi dalla porta, ma al momento del tiro perde l’attimo e calcia debolmente tra le braccia di Sánchez. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi con l’Arsenal avanti 1-0, in una partita giocata su ritmi altissimi.

Secondo tempo — Nella ripresa, il Chelsea entra in campo con un atteggiamento più aggressivo, deciso a raddrizzare la partita. I Blues alzano la pressione e costringono l’Arsenal a difendersi con maggiore attenzione. La prima occasione del secondo tempo è però per i padroni di casa: Ødegaard riceve un passaggio preciso in area e calcia forte verso l’angolino basso di destra, ma Robert Sánchez è straordinario e con un riflesso felino riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo, mantenendo il Chelsea in partita.

I Gunners continuano a creare pericoli con le loro ripartenze veloci e sfiorano il raddoppio con Declan Rice, che recupera palla al limite e lascia partire una conclusione potente indirizzata sotto la traversa, ma Sánchez si oppone nuovamente con una grande parata, salvando ancora i suoi. Maresca decide di dare una scossa alla squadra e attua una serie di cambi: entrano Dewsbury-Hall, Lavia e Tyrique George per dare maggiore energia in fase offensiva, mentre l’Arsenal risponde inserendo Ethan Nwaneri per mantenere freschezza a centrocampo e gestire meglio il possesso palla. Nel finale, il Chelsea ha la miglior occasione del secondo tempo: lo spagnolo Cucurella stacca bene sugli sviluppi di un calcio d’angolo e indirizza il pallone verso la porta con un colpo di testa preciso, ma David Raya si supera ancora una volta con un intervento spettacolare, negando il gol del pareggio.

Gli ultimi minuti vedono un vero e proprio assedio del Chelsea, che tenta disperatamente di trovare il gol del pari con Pedro Neto e Cucurella, ma l’Arsenal difende con ordine, respingendo ogni tentativo. Gli ingressi di Malo Gusto e Tosin Adarabioyo danno nuova linfa alla squadra ospite, che continua a spingere fino all’ultimo secondo, ma senza successo. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce la vittoria dell’Arsenal per 1-0, un successo preziosissimo che consolida la posizione dei Gunners ai vertici della classifica e li avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions. Il Chelsea esce dall’Emirates con l’amaro in bocca per le occasioni sprecate, consapevole di aver giocato una partita di grande intensità ma senza raccogliere punti fondamentali nella corsa all’Europa.

