Il Derby di Sheffield: una sfida di ferro nella città dell’acciaio

Uno dei derby più antichi della storia del calcio, quest'anno vale anche per la promozione in Premier League.

Massimiliano Guerra 13 marzo 2025 (modifica il 13 marzo 2025 | 10:20)

Il derby tra Sheffield Wednesday e Sheffield United, conosciuto come lo "Steel City Derby", è una delle rivalità calcistiche più accese e storiche d'Inghilterra. Questo scontro non è solo una partita di calcio, ma rappresenta l'anima e l'identità della città di Sheffield, un luogo con una profonda tradizione industriale e calcistica.

Le origini della rivalità — Sheffield è considerata la culla del calcio moderno, con la fondazione dello Sheffield FC nel 1857, la squadra più antica del mondo. Tuttavia, la rivalità cittadina iniziò con la nascita dello Sheffield Wednesday nel 1867 e dello Sheffield United nel 1889. Lo Sheffield Wednesday, inizialmente noto come The Wednesday, era una squadra di cricket che si convertì al calcio, mentre lo Sheffield United nacque come club sportivo legato al Bramall Lane, lo stadio più antico ancora in uso per il calcio professionistico.

Fin dai primi incontri, la rivalità tra i due club si fece accesa, con le tifoserie divise non solo da appartenenza calcistica, ma anche da differenze sociali e culturali. Tradizionalmente, lo Sheffield Wednesday è stato associato alle aree occidentali e più benestanti della città, mentre lo Sheffield United è legato alle zone operaie e industriali.

Agli albori del calcio Il Derby di Sheffield è una delle rivalità più antiche del calcio. Il primo match tra Wednesday e United risale al 1893 in First Division e terminò con un pareggio per 1-1. Questo segnò l'inizio di una rivalità destinata a durare per più di un secolo. Uno dei periodi più importanti è senz’altro la stagione 1992-1993 in cui il Wednesday, alla sua prima stagione di Premier League, riuscì a battere i rivali sia all'andata che al ritorno, con un 3-1 e un 2-1 che consolidarono la supremazia cittadina in quel periodo. Nel 2002, invece uno dei più importanti Derby per i supporter dello United. Il famoso derby della rimonta: In un match spettacolare, lo Sheffield United riuscì a rimontare due gol di svantaggio per pareggiare 2-2 negli ultimi minuti.

Un Derby per la Premier — Il prossimo Derby sarà importantissimo per lotta alla promozione: Lo Sheffield United al primo posto con 76 punti in 35 partite (a pari punti con il Leeds) a + 2 dal Burnley, mentre il Wednesday, è a metà classifica e si gioca le ultime carte per provare ad entrare nei Playoff. Un Derby, che quindi non rappresenta non solo una storica rivalità cittadina, ma anche un momento cruciale per le ambizioni stagionali di entrambe le squadre.