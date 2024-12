Sheffield United, finisce l’era araba. Gli americani di COH Sports rilevano il 100%

Lo Sheffield United non sarà più di proprietà araba. Con un comunicato ufficiale, il club inglese ha spiegato che il Principe dell'Arabia Saudita ha ceduto il 100% della società (compresa la formazione femminile) dopo undici anni di presidenza a un gruppo americano. Si tratta di COH Sports, un gruppo di imprenditori e amici di successo specializzati in investimenti di attività sportive. La famiglia Adbullah lascia il Blades dopo aver inizialmente acquisito il 50% nel 2013 portando la squadra dalla League One alla Premier League in undici anni per ben due volte, conquistandosi anche una semifinale di FA Cup. La cessione arriva in un momento in cui lo Sheffield United è primo in Championship a 48 punti (con 2 punti di penalizzazione) in 22 giornate.