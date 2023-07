Il derby di Siviglia “esportato” in Messico: biglietti in vendita anche a 60 euro

Sempre più vicino, in campo il 2 agosto, il primo derby di Siviglia che si giocherà fuori dalla Spagna. Appuntamento a Guadalajara, in Messico.

La Liga Summer Tour 2023 è la piattaforma con cui il calcio spagnolo cerca di promuovere ed esportare se stesso durante l'estate. Allo stadio Akron di Gauadalajara, stanno per affrontarsi, il prossimo 2 agosto, Betis Siviglia e Siviglia.

El Gran derbi non in Spagna: la prima volta in assoluto