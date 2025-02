Il derby di Sofia lo vince lo Slavia: CSKA battuto 1-0 grazie a Kerchev

Lo Slavia Sofia batte la CSKA per 1-0 e vince il derby bulgaro. Un gol ad inizio ripresa decide una sfida molto chiusa.

Michele Massa 8 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 10:32)

Un derby è sempre un derby, in Bulgariaa sorpresa a trionfare nello scontro di Sofia è lo Slavia contro la CSKA al termine di novanta minuti molto intensi, dove il calcio spettacolo è soltanto un lontano ricordo. A decidere la partita è Kerchev ad inizio ripresa. Inutile l'arrembaggio finale della CSKA che ha creato molto poco e tutto sommato non ha nulla da poter recriminare.

Lo Slavia trionfa a Sofia, CSKA battuta in un derby combattuto — PRIMO TEMPO FRIZZANTE - Le due squadre non accusano il peso della sfida nella prima frazione e provano più volte a cercare il gol. Al 7' i padroni di casa segnano con Stoyanov, ma dopo un lungo controllo al VAR, il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico. La CSKA si fa vedere più volte in avanti nella seconda metà di prima frazione con Shopov e Leya Iseka ma senza particolare fortuna.

⏸️ Равенство след първото полувреме#СлавияЦСКА | 0:0 pic.twitter.com/t6nhXJSyLF

UN LAMPO DECISIVO - La ripresa si gioca a ritmi molto più bassi e al 63' arriva il lampo decisivo di Kerchev. Il centrale trova la rete al termine di un'azione piena di rimpalli che premia il centrale mancino che di prima intenzione insacca. La CSKA crolla, accusa il colpo del gol e non crea nulla nella mezz'ora successiva. Sul tabellino finale, i dati della ripresa sono impietosi, solo due tiri tra cui uno in porta che non crea nessun pericolo a Krastev (che viene anche ammonito nel finale per perdita di tempo). Inutile anche la girandola di cambi che non riesce a smuovere una squadra fin troppo passiva ed arrendevole.

⏱️ Край на мача#СлавияЦСКАpic.twitter.com/jJk4vvNUe9

Come cambia la classifica per Slavia e CSKA Sofia — Con questo successo i padroni di casa volano a pari punti con la CSKA all'ottavo posto. Ultimo posto utile per giocarsi il play-off per andare in Conference League. Dal nono posto invece ci si gioca la salvezza in un post-season molto attivo per il campionato bulgaro