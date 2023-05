Il derby non ritorna, l’FC Eindhoven si lecca le ferite: “Eravamo molto vicini”…

Salta dunque il ritorno del derby cittadino con il PSV, così come c'è ad esempio a Rotterdam fra Feyenoord e Sparta. "Prevale la delusione", ha detto dopo la partita l'allenatore Rob Penders a ESPN: “Sarebbe stato un po' più facile accettare se l'avversario fosse stato nettamente migliore, ma così non è stato oggi. D'altra parte, ci eravamo molto vicini. Potevamo passare il turno, quindi è deludente".

L'Fc Eindhoven è riuscito a raggiungere i playoff per la seconda stagione consecutiva con un budget limitato, ma la promozione che il club attende dagli anni Settanta non si è concretizzata. In estate, molto probabilmente, il club dovrà nuovamente fare i conti con un eccesso di giocatori.