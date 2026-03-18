derbyderbyderby calcio estero Il dramma di Schmeichel, infortunio devastante alla spalla: “La mia carriera potrebbe essere finita”

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Il dramma di Schmeichel, infortunio devastante alla spalla: “La mia carriera potrebbe essere finita”

Schmeichel infortunio
Il portiere danese ha riportato una frattura che richiederà due operazioni e circa un anno di stop. "Faccio fatica ad accettarlo", ha ammesso amaramente
Francesco Intorre

La più grande dinastia dei portieri è quella della famiglia danese Schmeichel. Tutto nasce da Peter, campione d'Europa con la nazionale, ed è continuata con Kasper che ha vinto lo storico campionato con il Leicester. Kasper, 39 anni, e gioca ancora nel Celtic, ma starebbe pensando di appendere i guantoni al chiodo a causa di un grave problema fisico. Il portiere soffre per un infortunio alla spalla che si porta dietro dall'anno scorso e che sta continuando a peggiorare. La sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 22 febbraio, nella sconfitta contro l'Hibernian. Da allora non si è più messo i guantoni per difendere la sua porta. "Potrei aver giocato la mia ultima partita di calcio. E gioco da quando sono nato. Rendermene conto è devastante", ha ammesso Kasper Schmeichel in un'intervista rilasciata ieri sera a CBS.

Schmeichel infortunio
BOLOGNA, ITALIA - 22 GENNAIO: Kasper Schmeichel del Celtic FC durante la settima giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2025/26 tra Bologna FC 1909 e Celtic FC allo Stadio Renato Dall'Ara il 22 gennaio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

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L'esito dello specialista: spalla fratturata e due interventi

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Le parole del danese non sono state dette per caso. Quest'intervista arriva dopo che lunedì Schmeichel si è consultato con uno specialista del mestiere. L'esito dell'esame è stato terribile. La spalla è in gran parte fratturata e ci sarà bisogno di ben due interventi chirurgici. Non sarà un percorso di riabilitazione semplice, il portiere dovrebbe lavorare lontano dal campo per circa un anno. Questo significa che Schmeichel supererà i 40 anni prima di poter tornare in forma.

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Il fantasma del ritiro: "Faccio fatica ad accettarlo"

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Il portiere danese è a un passo dall'appendere i guantoni al chiodo, ma non si sente ancora pronto a farlo. La sua carriera, che l'ha visto diventare una leggenda del calcio inglese grazie alla storica vittoria in Premier League con la squadra di Claudio Ranieri, è praticamente giunta al termine in modo brusco e inaspettato, negandogli la passerella d'onore che avrebbe meritato. "Faccio fatica ad accettarlo", ha concluso amaramente Schmeichel.

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