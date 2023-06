Il Fenerbahce non si accontenta: dopo Dzeko, vuole Toko Ekambi. È derby di mercato col Galatasaray

Ma intanto il mercato in entrata, sul fronte giocatori, si muove. Dopo l'arrivo di Dzeko, il Fenerbahce sta sondando il terreno per agganciare altri nomi sul fronte offensivo. Si cerca un'altra ala sinistra che possa sostituire Bruma (ceduto al Braga per 6,5 milioni di euro), nonostante l'arrivo dello scozzese Ryan Kent, svincolatosi dai Glasgow Rangers. Come riporta RMC Sport, il club turco starebbe seriamente pensando a Karl Toko Ekambi, ala sinistra camerunese classe '92 dell'Olympique Lione, reduce da sei mesi in prestito al Rennes in cui ha realizzato 7 reti e fornito 4 assist in 36 presenze complessive in Ligue 1.