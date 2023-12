Il Fenerbahce vince ma senza Dzeko, nemmeno in panchina: tifosi preoccupati per il derby

I social del Fenerbahce cercano di tranquillizzare i tifosi, che temono di non vedere il bosniaco in campo contro Icardi nel derby della vigilia di Natale...

Antonino Domsambataro

L'assenza di Edin Dzeko dai convocati del Fenerbahce per la gara vinta oggi 4-3 sul campo del Kayserispor ha spaventato i tifosi gialloblù. Edin Dzeko, uno dei giocatori più apprezzati del Fenerbahçe quest'anno, non ha partecipato all'allenamento della vigilia e non ha giocato oggi 20 dicembre.

Edin Dzeko è infortunato? Come sta?

Per questo motivo si è cominciato ad indagare sulla questione. Anche perchè il Fenerbahçe ha subìto due espulsioni oggi e alla vigilia di Natale 24 dicembre c'è il derby sul campo del Galatasaray di Mauro Icardi...Alla vigilia del turno infrasettimanale, 14 minuti di recupero alla fine in Kayserispor-Fenerbahce 3-4, era comunque arrivata una dichiarazione riguardante le condizioni di salute di Edin Dzeko.

Questo il comunicato del club di Istanbul: "Edin Dzeko ha avvertito un leggero dolore durante l'allenamento dei gialloblù, è stato portato precauzionalmente in ospedale ed è stato sottoposto a risonanza magnetica. Il Fenerbahçe ha comunicato che è stato rilevato uno stiramento al muscolo della schiena destra di Dzeko e che sono state avviate le cure del giocatore. Dzeko non è stato convocato per la partita sul campo del Kayserispor".

In ogni caso Dzeko vuole giocare il derby con il Galatasaray. Dzeko in questa stagione ha giocato 21 partite ufficiali con il Fenerbahçe, ha messo a segno 16 gol e 7 assist. D'altra parte, l'account social ufficiale del Fenerbahçe ha condiviso oggi una foto della stella bosniaca che fa jogging separatamente dalla squadra, dopo la notizia dell'infortunio. Nella descrizione dell'immagine, la frase "Non c'è bisogno di preoccuparsi" ha attirato l'attenzione.

