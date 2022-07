Il fenomeno dei Notorius Boo-Boys a Berlino: anche l’Union apprezza…

Mentre i tedeschi sono noti ai più, forse gli irlandesi passano un pochino sotto traccia (sicuramente per i risultati non brillanti del club). I rossoneri provengono dal settentrione di Dublino, parte più benestante della città irlandese ed hanno deciso da circa 10 anni di riscaldare l'atmosfera al Dalymount Park.

I Notorius Boo-Boys, meglio conosciuti come NBB, hanno dato il via a diverse rivalità come quella con i loro dirimpettai dello Shamrock Rovers. La diatriba tra le due compagini sorge fondamentalmente per una rivalità cittadina, una faida tra nord e sud che concerne non solo lo sport ma anche aspetti socio-economici. Il fiume Liffey divide in un due la città ed, anche, due mentalità completamente opposte.