Il figlio dell’Imperatore Adriano dà spettacolo in campo: tripletta show con il Serrano Fc

Adriano Leite Ribeiro sarà contento per la tripletta messa a segno dal figlio. Adriano Carvalho Junior gioca nel Serrano Fc, club della città di Petrópolis, nello stato di Rio de Janeiro, che milita nella terza divisione del campionato carioca.

Sognando un gol nel derby di Milano come papà...

La sua recente tripletta (un gran bel tiro dalla distanza, di sinistro ovviamente, e gli altri due gol segnati nell’area piccola) ha riempito d’orgoglio il padre, l’Imperatore Adriano (in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Parma, Inter e Roma) che, con un post su Instagram, si è complimentato per le prodezze del figlio.

La stoffa del predestinato c’è, il talento anche. Come suo padre. Adriano Carvalho ha messo in mostra doti tecniche non comuni. D’altronde se sei figlio dell’Imperatore Adriano…