Il figlio di Marcelo, passi da gigante: convocato dalla Spagna Under 15…

Enzo Alves Vieira, il primogenito del terzino ora al Fluminense, sta vivendo una grande stagione nell’Infantil A del Real Madrid. Per questo, a soli 13 anni, l’attaccante è stato convocato nella Nazionale Under 15 spagnola

Enzo Alves Vieira, il primogenito di Marcelo, ha annunciato qualche mese fa tramite Instagram di aver firmato il suo primo contratto col Real Madrid. A 13 anni (è nato il 16 settembre 2009, nda), il figlio del leggendario calciatore brasiliano sarà legato alla squadra madridista per le prossime tre stagioni.

L’erede dell’attuale terzino del Fluminense continua a fare passi da gigante all’inizio della sua carriera. L'Under 15 spagnola, infatti, ha convocato per la prima volta il giovane talento merengue.

Per chi segue Enzo Alves, l’appuntamento con la Nazionale non sorprende.

In questa stagione ha segnato 32 gol in 14 partite con l’Infantil A del Real, categoria equivalente ai Giovanissimi in Italia.