Samuele Dello Monaco 30 gennaio - 15:59

Una notte europea che doveva essere di speranza si è trasformata in un incubo per la famiglia Van Persie. Durante la sfida di Europa League tra Feyenoord e Real Betis, disputata giovedì sera a Siviglia, l'attenzione dal campo si è spostata drammaticamente sulla linea laterale, dove l'allenatore del Feyenoord, Robin van Persie, ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera in panchina.

Il brutto infortunio — Il figlio diciannovenne Shaqueel van Persie, inserito in campo al 74' nel tentativo di ribaltare lo svantaggio (il Feyenoord perderà poi 2-1, venendo eliminato), è stato vittima di un gravissimo infortunio al ginocchio destro. Appena dieci minuti dopo il suo ingresso, nel tentativo di colpire di testa, il giovane attaccante è ricaduto in modo innaturale, accasciandosi al suolo tra urla di dolore che hanno gelato la Cartuja.

La scena successiva ha commosso il mondo del calcio. Mentre Shaqueel veniva portato via in barella, l'ex leggenda olandese è corsa verso di lui, accarezzandogli la spalla e sussurrandogli parole di conforto, con gli occhi lucidi e il volto segnato dalla preoccupazione.

Le parole di Robin Van Persie — "È straziante" ha confessato van Persie nelle interviste post-partita. "In fondo, quando succede una cosa del genere, ci preoccupiamo per qualsiasi giocatore. Oggi, per puro caso, è toccato a Shaqueel, e non c'è niente che possiamo fare. Speriamo che non sia grave, ma quando si avvertono i primi segnali, è straziante. Sono un allenatore e, dopotutto, sono anche un padre. Penso che sia terribile che stia passando questo, e speriamo che non sia grave. Ma i primi segnali non sono positivi".

L'infortunio arriva come una doccia fredda per il giovane talento, che solo 12 giorni prima aveva incantato tutti segnando due gol nel derby contro lo Sparta Rotterdam. Mentre il Feyenoord si lecca le ferite dell'eliminazione, l'ansia è tutta per gli esami strumentali che definiranno i tempi di recupero di una promessa che il destino ha voluto fermare sul più bello.