Il Flamengo vince e dà l’esempio: allo stadio i 22 senzatetto invitati dal club

Tuttavia, il Mengão si distingue anche fuori dal campo di gioco. Come testimoniano gli account ufficiali del team, il Dipartimento per la Responsabilità Sociale rubro-negro ha reso noto un grande gesto che la società ha compiuto nei confronti di 22 senzatetto. Domenica scorsa, infatti, il club di Rio de Janeiro ha contattato loro e poi portati nel leggendario stadio Maracanã per conoscerlo e visitarlo per la prima volta.

“Il Dipartimento per la Responsabilità Sociale del Flamengo, in collaborazione con il Centro per la Difesa dei Diritti Umani dell’Ufficio del Difensore Pubblico di Rio de Janeiro, ha promosso l’iniziativa ‘Nação no Maraca’, portando 22 senzatetto al Maracanã per la prima volta”, ha scritto il Flamengo sui social network, con tanto di immagini e video.