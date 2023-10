Il gesto della scimmia contro un giocatore avversario costa caro: tifoso bandito a vita dallo stadio

È costato carissimo il gesto della scimmia mimato da un tifoso del Gillingham contro un giocatore avversario durante il match della sua squadra contro il Newport County, gara valevole per la sedicesima giornata di League Two e finita 0-2 per gli ospiti. Ecco a cosa andrà incontro il ragazzo.

Il ragazzo, come annunciato in una nota dalla società del Gillingham, poco dopo il gesto è stato tratto in arresto dalla polizia e portato via dallo stadio in men che non si dica. Il tifoso è stato rilasciato dopo poco, ma il suo gesto non sarà impunito. Lo stesso club, infatti, lo ha bandito a vita dallo stadio.