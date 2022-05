Bulgaria, il calciatore Apostolov cade volontariamente dalla barella, facendo infuriare i rivali

Un calciatore bulgaro segna una nuova era nelle perdite di tempo: uscendo in barella cade di proposito per guadagnare secondi preziosi

Tutto il mondo è paese si diceva una volta, e infatti l'Italia non è l'unico paese a dover fare i conti con le perdite di tempo, che stanno portando diversi allenatori alla richiesta del tempo effettivo. Non solo in Italia però, tanto che ha dell'incredibile quanto visto recentemente in Bulgaria, dove un giocatore è riuscito a perdere tempo...dalla barella.